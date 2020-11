Barella alla Juventus, calciomercato: colpo “gobbo” dall’Inter per 60 mln

Calciomercato Juventus, il profilo di Barella piace e non poco ai bianconeri, che hanno bisogno di un innesto importante a centrocampo. L’Inter lo valuta circa 60 milioni di euro, ma Paratici ha un piano

Calciomercato Juventus Barella/ Da tempo, ormai, il centrocampo è considerato il tallone d’Achille della Juventus. Sono lontani i tempi dei vari Pogba, Pirlo, Vidal e Marchisio, che con le loro giocate e la loro costanza di rendimento, garantivano goal e rendimento sicuro nella zona nevralgica del campo. Nella sessione estiva da poco conclusa, Fabio Paratici ha cercato di ringiovanire sensibilmente la rosa, abbassando il monte ingaggi: un restyling assolutamente necessario, anche perché calciatori come Ramsey e Khedira non offrivano le giuste garanzie soprattutto da un punto di vista fisico.

Tuttavia, i rinforzi in mediana non sarebbero finiti. Vi abbiamo parlato a più riprese dell’interessamento dei campioni d’Italia nei confronti di Manuel Locatelli, poliedrico centrocampista in forza al Sassuolo. Ma nelle ultime ore, si sta facendo strada un nome altamente suggestivo: si tratta di Niccolò Barella, che anche in questo scorcio di stagione sta confermando gli altissimi livelli di prestazione dell’anno scorso, proponendosi come uno dei migliori giovani interpreti del suo ruolo, sia sul panorama nazionale che internazionale. La Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo soltanto in un caso: vediamo quale.

Calciomercato Juventus, Barella in bianconero con Mancini? Ecco lo scenario

Secondo quanto riportato da tuttojuve 24, infatti, Barella sarebbe un’esplicita richiesta di Mancini, qualora quest’ultimo dovesse prendere il posto di Andrea Pirlo. L’inizio balbettante della Juventus era da mettere sicuramente in preventivo: rosa nuova, mister nuovo, stacco ideologico rispetto al passato netto. Ma qualora Cristiano Ronaldo e compagni non dovessero invertire la rotta, ecco che l’opzione esonero per Pirlo diventerebbe prepotentemente in auge. E proprio Mancini spingerebbe per un eventuale acquisto di Barella, che in Nazionale si è ritagliato ormai un posto da titolare.

Al momento, sia chiaro, non c’è ancora nulla di concreto: si parla soltanto di indiscrezioni, di rumours: un rincorrersi di voce che non è sfociato in una trattativa ufficiale. Ma le prestazioni di Barella non sono passate inosservate: e la Juve comincia seriamente a pensarci, a dispetto della valutazione dell’Inter che si attesta sui 60 milioni di euro.