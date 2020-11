Juventus, addio Khedira: il centrocampista ha scelto la prossima squadra

Calciomercato Juventus, Khedira ha scelto la sua prossima destinazione. Il tedesco vorrebbe giocare in Premier League

Calciomercato Juventus, Khedira ha deciso per il suo addio. Ormai ai margini della Juventus di Pirlo, il centrocampista tedesco lascerà certamente Torino, obiettivo Premier League. Come viene riportato in un sondaggio de ‘La Gazzetta Dello Sport‘, Sami Khedira, fuori rosa alla Juventus, ha aperto ad un futuro lontano dai bianconeri e dall’Italia. In particolare, il centrocampista tedesco vorrebbe concludere la sua avventura da calciatore protagonista in grande, non seguendo quindi le orme dei suoi ex compagni Matuidi e Higuain che hanno scelto l’MLS. Khedira infatti vorrebbe poter giocare in una delle squadre al vertice in Premier League.

Proprio sulla Gazzetta vengono riportate le parole del centrocampista che in un’intervista ha parlato del suo futuro: “Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League – ha detto a Sky Germania -. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma giocare in Inghilterra è una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata. Ho sempre visto molte gare di Premier sin da quando ero piccolo, e ora le seguo anche con un’attenzione diversa. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League“.