Calciomercato Juventus, la risposta dell’Atletico per Morata

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata a pianificare anche il futuro della rosa allenata da Andrea Pirlo.

E per questo motivo c’è la necessità di chiudere al più presto per la permanenza a titolo definitivo di Morata a Torino. Al momento del prestito, per il quale la Juve ha già versato nelle casse dei colchoneros 10 milioni di euro, sono state fissate anche le modalità per far sì che il bomber possa giocare anche nei prossimi anni con i bianconeri. Il club potrebbe prolungare il prestito per un altro anno pagando altri 10 milioni oppure acquistare il suo cartellino titolo definitivo alla fine della stagione 2021-2022 per 35 milioni. Ballano insomma in totale ben 45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, niente sconti per Morata

Come riporta Sportmediaset, il presidente dell’Atletico Madrid sembra avere le idee chiare sulla possibile volontà della Juventus di prendere a titolo definitivo Alvaro Morata. Dimostrando di non voler fare comunque sconti alla società bianconera. “E’ un giocatore dell’Atletico Madrid ed è andato in prestito per due anni. La Juventus ha una opzione per comprarlo, se lo vuole deve pagarlo – ha detto ad un media spagnolo-. Ora Alvaro ha trovato la sua strada e la sta cavalcando. Si merita tutto quello che sta facendo”.