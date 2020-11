Calciomercato Juventus, bianconeri pronti al super scambio con il Manchester City di Pep Guardiola che ha messo gli occhi su Dybala

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti all’operazione del super scambio con il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo avrebbe messo gli occhi sulla situazione relativa a Paulo Dybala e vorrebbe provare l’assalto all’attaccante argentino. Il Manchester City è una delle squadre ai vertici europei con più disponibilità economiche è dunque auspicabile che l’assalto arrivi proprio sotto volere dell’allenatore che starebbe cercando un profilo che abbia le caratteristiche della Joya. Gli inglesi per arrivare al numero 10 bianconero offrirebbero il cartellino di Riyad Mahrez più 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, svolta Guardiola: scambio in dirittura d’arrivo

La stagione di Paulo Dybala non sta andando per il verso giusto, il suo addio a fine stagione sembra sempre più concreto. Il numero 10 della Juventus sta incontrando parecchie difficoltà, e la sua titolarità dopo la ritrovata armonia del binomio offensivo Ronaldo – Morata non sembra più al centro del progetto di Pirlo, pertanto è da valutare cosa si farà per il contratto, le due parti sembrano lontane da un possibile rinnovo e, attualmente, la scadenza dell’argentino è nel 2022. La cessione a fine anno potrebbe essere più di un’eventualità. La meta finora più probabile per il futuro della Joya è la Premier League, con il Manchester City che sarebbe in prima fila e che saprebbe già come convincere la Juventus a privarsi del suo gioiellino. Uno scambio più un sostanzioso conguaglio economico potrebbero convincere la dirigenza bianconera.