Calciomercato Juventus, rinnovo lontano: per Dybala pronta la cessione

Dybala sempre più lontano dalla Juventus, il rinnovo sembra ormai una chimera: sempre più vicina una cessione della Joya

Calciomercato Juventus Dybala/ Le notizie che provengono dal “fronte” Dybala spingerebbe l’argentino sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse sui principali organi di stampa spagnoli, la Joya non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, e la sua cessione non sarebbe più un’ipotesi così remota come poteva apparire qualche settimana fa. Sull’ex attaccante del Palermo ci sarebbero i principali top club europei: Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain.

Leggi anche–>Barella alla Juventus, calciomercato: colpo “gobbo” dall’Inter per 60 mln

Insomma, il creme de la creme del calcio internazionale per un attaccante che in questo scorcio di stagione ha dimostrato di essere con la testa altrove. Soltanto un rete all’attivo, quella sostanzialmente inutile messa a segna contro il Ferencvaros. Per il resto, tanta panchina e qualche sporadica sortita, peraltro condita da errori a profusione: madornale l’ultimo, che ha spalancato le porte al pareggio della Lazio griffato Caicedo, quando mancano pochi secondi al fischio finale.