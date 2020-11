In casa Juventus oggi il protagonista assoluto è Gigi Buffon, per il quale la data del 19 novembre è sicuramente di quelle che ricorderà a vita.

Proprio come oggi, ma ben 25 anni anni fa, uno dei più forti estremi difensori del calcio italiano faceva il suo esordio nella massima serie con la maglia del Parma. Giovanissimo ma già capace di sorprendere tutti con un rendimento straordinario, cresciuto negli anni a seguire grazie all’esperienza e al duro lavoro quotidiano. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che un quarto di secolo dopo Buffon potesse essere ancora in campo, ma il portiere invece è lì, protagonista con la maglia bianconera. Pronto a inseguire nuovi traguardi e nuovi trionfi.

Juventus, ecco chi c'era al debutto di Buffon



Come ricorda anche il portale Transfermarkt, guardando la formazione del Parma nel quale Buffon fece il debutto in serie A ai meno giovani ritorna in mente un calcio molto diverso da quello di oggi. Davanti all’estremo difensore, oggi perno e uomo spogliatoio bianconero, c’erano Mussi, Cannavaro, Sensini, Couto e Benarrivo. In mezzo al campo Baggio e Crippa mezzali, con Brambilla in cabina di regia. In attacco Gianfranco Zola con Stoichkov. Nel Milan, l’avversario, campionissimi come Panucci, Baresi, Costacurta, Maldini, Desailly, Albertini, Eranio, Boban, Baggio e Weah. Un altro calcio, un’altra era pallonara. Con Buffon a fare da trait d’union lungo tutti questi anni che lo hanno consacrato come una leggenda.

