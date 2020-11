Pogba alla Juventus, calciomercato: pronti 75 mln, accordo vicino

Calciomercato Juventus, per Pogba sarebbe pronta una super offerta: sul piatto 75 milioni di euro per il Manchester United, e 15 per il calciatore sfruttando il decreto Crescita

Calciomercato Juventus Pogba/ Il futuro di Pogba potrebbe tingersi nuovamente di bianconero. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da tuttojuve 24, infatti, il francese non rappresenterebbe più soltanto un “sogno” di mezz’estate; anzi, Paratici avrebbe già pronta l’offerta da formalizzare allo United per cercare di riportare al “bell’ovile” l’ agnello smarrito. Travalicando la citazione dantesca, la sensazione è che l’affare possa concretizzarsi giovandosi fondamentalmente del decreto Crescita, che permettere di ammortizzare lo stipendio del centrocampista.

La Juve sarebbe in procinto di proporre circa 75 milioni di euro al Manchester United, e un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione per l’assistito di Mino Raiola: una cifra importante, che testimonia la volontà del club bianconero di provare a rinforzare un reparto che nelle ultime stagioni è stato il vero e proprio tallone d’Achille. Un colpo con il quale poter rimpinguare la mediana, che ne beneficerebbe in termini di fisicità e spirito di intraprendenza: i quattro anni vissuti in bianconero sono stati, fino a questo momento, l’acme delle carriera del transalpino, al quale il ritorno a Manchester non ha affatto giovato.