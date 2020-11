Juventus-Cagliari, Pirlo: annullata la conferenza stampa della partita

Alla vigilia dell’ottava giornata di Serie A, contro una squadra assolutamente da non sottovalutare come il Cagliari, Andrea Pirlo sarà costretto in ottemperanza alle norme vigenti a saltare la consuetudinaria conferenza stampa perché, essendo il Piemonte in zona rossa, un eventuale assembramento di giornalisti è da evitare. Ricordiamo che il match si disputerà domani sera in casa, all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20.45. Una prova importante per la Vecchia Signora anche domani i tre punti saranno fondamentali per l’andamento della classifica. Vietato sbagliare e per questo motivo Pirlo si affiderà alle solite certezze che col tempo sembrano dare sempre più conferme. Nonostante qualche piccolo dubbio sul futuro di Paulo Dybala, ancora incerto il suo rinnovo, il maestro si affiderà al nuovo ritrovato binomio offensivo: la coppia Cristiano Ronaldo – Alvaro Morata.

Fra i tanti lati negati che possono essersi verificati in questo periodo non certo roseo a livello generale, una nota assai positiva è che finalmente la Juventus ha trovato il suo bomber, o meglio, i suoi bomber. Ronaldo e Morata sembrano aver trovato un’intesa davvero speciale, tanto che entrambi stanno andando in gol ad ogni partita con diverse conclusioni nella porta avversaria, è indubbio, dunque, che la scelta della Juventus di optare per l’acquisto di un ex molto legato all’ambiente come Alvaro, è stata assai vincente.