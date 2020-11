Locatelli alla Juventus, calciomercato: la quota del suo trasferimento

Calciomercato Juventus, Locatelli in bianconero: ecco la quota fornita da Sisal matchpoint per il passaggio del centrocampista alla corte di Andrea Pirlo

Locatelli Juventus calciomercato/ Le prestazioni fornite da Manuel Locatelli non sorprendono più neanche gli addetti ai lavori. Il mediano ex Milan si sta confermando su livelli altissimi anche in questo scorcio di stagione, meritandosi l’approdo in Nazionale, dove si è reso protagonista di alcune prestazioni assolutamente sontuose. La cura De Zerbi, insomma, funziona assolutamente, per un calciatore che fino ad un anno fa sembrava un lontano parente di quello che faceva venire giù San Siro con un destro all’incrocio dei pali contro la Juventus.

Proprio i bianconeri sono i più interessati a prelevarlo dal Sassuolo: contando sui buoni rapporti con gli emiliani, Paratici ha provato ad imbastire una trattativa con i neroverdi già la scorsa estate, senza portarla a termine. Del resto, la valutazione è chiara: 35 milioni di euro per un calciatore che potrebbe valerne anche di più.