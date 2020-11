Addio Ramsey, calciomercato Juventus: fissato il prezzo della cessione

By

Calciomercato Juventus, Ramsey non è affatto incedibile: per 25 milioni di euro, il gallese potrebbe lasciare i bianconeri

Calciomercato Juventus Ramsey/ Al momento, l’esperienza italiana di Aaron Ramsey è stato tutto fuorché esaltante. Il centrocampista ex Arsenal sta faticando molto a ritagliarsi un proprio ruolo all’interno dell’ingranaggio bianconero, complice i numerosi infortuni che ne hanno minato in maniera importante l’assimilazione. Quella dimensione che sembrava aver trovato un anno fa poco prima del lockdown, con i due goal contro Spal ed Inter che avevano illuso un po’ tutti sul percorso di crescita del gallese, che anche in questo scorcio di stagione è stato spesso relegato in panchina.

Pirlo gli preferisce Mckennie o Rabiot, per acquisire maggior vigoria da un punto di vista fisico. La qualità di Ramsey non si discute, anche se la sua condizione atletica è lungi dal poter essere considerata accettabile; il calciatore, inoltre, sembra incapace di assumersi con decisione e consapevolezza le sue responsabilità. Ecco che, dunque, l’ipotesi di una sua cessione già a gennaio non sarebbe affatto fuorviante.