Juventus, gli ultimi dubbi di Pirlo per il match contro il Cagliari

La Juventus è pronta a scendere in campo questa sera allo Stadium per affrontare il Cagliari di Di Francesco. Con però alcuni dubbi di formazione.

L’obiettivo della formazione bianconera è quello di riuscire a portare la vittoria per dare continuità ai risultati ottenuti in campionato, dove finora la Juve non ha mai perso. Sta per iniziare un cammino arduo per Ronaldo e compagni, che da oggi fino a Natale dovranno affrontare ben dieci gare. Con l’intento, logico, di portarne a casa il maggior numero possibile.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, sfida a due per il gioiello del Moenchengladbach

Juventus, ballottaggio Chiesa-Kulusevski

Come riporta Il Corriere dello Sport, per Pirlo c’è il dubbio sull’elemento che andrà a ricoprire la corsia sinistra del centrocampo. Con Chiesa che pare essere in vantaggio su Kulusevski, anche perché lo svedese ha speso delle energie preziose negli ultimi giorni vestendo la maglia della nazionale. A centrocampo invece si attende l’esito del controllo effettuato da Bentancur oggi. In caso di nuova negatività, il mediano uruguaiano andrà però al massimo in panchina. Arthur infatti dovrebbe giocare da regista con McKennie e Rabiot ai suoi fianchi.