Dybala, nessuna novità sul rinnovo: la Joya lascerà la Juventus?

Calciomercato Juventus, ancora nessuna novità per quanto concerne il prolungamento di Paulo Dybala

Calciomercato Juventus Dybala/ La nota stonata in questo scorcio di stagione per la Juventus è rappresentata da Paulo Dybala. L’attaccante argentino sembra il lontano parente di quello ammirato neanche qualche mese fa: complice una condizione fisica non ancora ottimale e un rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare. A nulla è valsa la sortita in Italia del suo procuratore, Jorge Antun, che per un mese e mezzo ha gravitato nei dintorni di Torino, alla ricerca di un incontro con i vertici dirigenziali bianconeri che non è mai, purtroppo, arrivato.

E pensare che prima che il calciatore rispondesse alla chiamata della Nazionale, il suo rinnovo con la Juventus sembrava essere soltanto una formalità: si credeva, infatti, che il rinnovo contrattuale fosse stato raggiunto a metà strada tra la richiesta del calciatore (15 milioni), e l’iniziale offerta dei bianconeri (10 milioni). Nulla di più falso: la fumata bianca è ancora molto lontana dall’essere raggiunta, e non è affatto da escludere che si possa paventare l’ipotesi di una clamorosa cessione.