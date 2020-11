Eriksen alla Juventus, calciomercato: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, Christian Eriksen potrebbe essere il nuovo rinforzo dei bianconeri. Giuseppe Marotta ha chiuso le porte in faccia ad una permanenza del calciatore all’Inter

Calciomercato Juventus Eriksen/ Poco prima del fischio d’inizio di Inter-Torino, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato a chiare lettere che il club non trattiene chi è intenzionato a partire. Messaggio chiaro e tondo, indirizzato a Christian Eriksen, i cui mal di pancia hanno dato adito a non poche voci, che vorrebbero un addio del centrocampista danese già a partire dalla prossima finestra invernale di calciomercato. A dire il vero, già in estate si vociferava di un malumore diffuso del calciatore, che non è mai riuscito ad entrare con forza negli schemi di Antonio Conte.

Leggi anche–>Salah alla Juventus, calciomercato: Dybala è la chiave dell’affare stellare

Il Paris Saint Germain ha provato a chiudere l’affare ad Agosto, ma non è riuscito a concludere l’accordo con l’Inter, che non ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nelle ultime ore, il nome di Eriksen è stato accostato con una certa insistenza alla Juventus, che nelle prime uscite stagionali spesso ha utilizzato il trequartista, ruolo nel quale l’ex Tottenham riesce ad esprimersi molto bene.

Calciomercato Juventus, Eriksen in bianconero: la rivelazione di Marotta..

Calciomercato Juventus Eriksen/ L’Inter non svaluta il calciatore, e non intende scendere al sotto dei 35 milioni di euro: Eriksen non fa parte dei piani di Conte, ma regalarlo ai rivali di sempre potrebbe essere un errore non da poco, per una squadra che punta chiaramente a spezzare l’egemonia bianconera in Serie A. Voci diffuse parlano di un interessamento di Paratici nei confronti del calciatori, che però non si sarebbe tramutato ancora in una vera e propria offerta ufficiale. Eriksen piace, ma non è considerata una priorità: a meno che non esca un calciatore offensivo, è difficile credere che si possa concludere questo tipo di operazione. A meno che, Dybala non venga ceduto: allora sì che tutto potrebbe essere rimesso in discussione..

Leggi anche–>Pogba alla Juventus, calciomercato: addio Bentancur, l’intreccio