Pogba alla Juventus, calciomercato: addio Bentancur, l’intreccio

Calciomercato Juventus, Pogba in e Bentancur out? Clamoroso intreccio sull’asse Madrid-Manchester-Torino

Calciomercato Juventus Pogba Bentancur/ Mancano ancora molti mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma i dirigenti delle grandi squadre sono già al lavoro per programmare colpi futuribili. Tra questi club figura sicuramente la Juventus, alla quale nelle ultime settimane è tornato ad essere accostato con una certa prepotenza il nome di Paul Labile Pogba, intenzionato a non continuare la sua esperienza al Manchester United. Il contratto del francese termina nel 2022, e al momento le negoziazioni tra il club inglese e l’entourage del calciatore sono in alto mare.

Leggi anche–>Salah alla Juventus, calciomercato: Dybala è la chiave dell’affare stellare

Il club bianconero riabbraccerebbe di corsa il figliol prodigo, anche se c’è da battere la concorrenza del Real Madrid, che in più di una circostanza ha effettuato sondaggi importanti con Mino Raiola. La situazione di empasse tra i Red Devils e Pogba potrebbe agevolare un addio del francese a parametro zero, e questa sarebbe l’unica via percorribile per la Juve per mettere le mani sul forte centrocampista francese, anche perché al momento lo United non si schioda dalla richiesta di 100 milioni di euro.