Juventus, Lapo Elkann controcorrente: “Scudetto? Ecco chi temo”

Lapo Juventus/ Quando parla, si sa, desta sempre scalpore. Lapo Elkann è così: trasparente, solare, genuino, molto spesso sopra le righe. E questa è la ragione per la quale molte volte ha visto l’attenzione mediatica catalizzata su di sè. Il rampollo della famiglia Agnelli è intervenuto questo pomeriggio a Sabato Sprint, programma condotto da Enrico Varriale e Paola Ferrari, e ha fatto il punto della situazione in casa Juventus:

“Ho totale fiducia in Pirlo, non a caso lo chiamano il Maestro. Da calciatore è stato uno dei più grandi mai esistiti nel suo ruolo, e sono assolutamente convinto che anche nel ruolo di allenatore riuscirà a dire la sua. Contro il Cagliari abbiamo vinto la migliore prestazione stagionale: la squadra mi è davvero piaciuta, e sono sicuro che potremo toglierci anche altre soddisfazioni in campo Europeo. Con Cristiano Ronaldo, poi, nulla ci è proibito: il portoghese ha elevato in maniera importante il tasso tecnico della rosa, e sia sotto il profilo agonistico che su quello umano è il numero uno.”