Juventus-Ferencvaros, Pirlo tra turnover e scelte obbligate

Tutto pronto per la prossima partita che attende la Juventus. Che domani sera affronterà il Ferencvaros nella quarta giornata di Champions League.

Un match che sulla carta si preannuncia semplice, visto il divario tecnico tra le due formazioni già evidenziato nella sfida giocata in Ungheria. Ma in Champions League le partite facili non esistono e se non si gioca con la giusta concentrazione il rischio è di andare incontro a una figuraccia. Pirlo si trova nella possibilità di poter fare delle scelte dal centrocampo in su, mentre dietro le scelte sono di fatto obbligate.



Juventus, in difesa scelte obbligate

Visto anche l’infortunio occorso a Demiral, rimangono solo quattro elementi a disposizione. A destra giocherà Cuadrado, con Alex Sandro che torna in campo dal primo minuto a sinistra. Un bel rodaggio per il brasiliano dopo il lungo stop. Al centro sarà Danilo a far coppia con De Ligt. A centrocampo Pirlo si ritrova con il nodo da sciogliere: Kulusevski o Chiesa dal primo minuto? Nessun dubbio in avanti per la Juventus, dove al fianco di Ronaldo avrà una chance Dybala.