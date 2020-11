Juventus, Pirlo perde un altro difensore: non giocherà in Champions

Juventus, brutta tegola per Pirlo, si è fermato anche Demiral. Lo annuncia il club bianconero con una nota ufficiale:

.@Merihdemiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J|Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni. pic.twitter.com/OutmON4su2 — JuventusFC (@juventusfc) November 23, 2020

Juventus, un altro brutto infortunio in casa bianconera. Si ferma anche il centrale turco Demiral. La sfortuna dei bianconeri non sembra essersi fermata, dopo Bonucci e Chiellini anche Demiral dovrà stare fuori nel match di Champions League. Come annunciato in una nota ufficiale dal club bianconero, il giovane difensore dovrà stare fuori 10 giorni e non potrà, dunque, partecipare alla sfida di Champions di domani sera contro gli ungheresi.