Calciomercato Juventus, dalla Spagna le indiscrezioni continuano a volere Isco lontano dal Real Madrid già a gennaio

Calciomercato Juventus, dalla Spagna continuano ad insistere per l’addio di Isco. Nelle ultime settimane la telenovela riguardante il centrocampista spagnolo dei blancos è stata al centro del mercato. Isco è fuori dal progetto di Zidane e ai margini della squadra. Talento da vendere ma anche determinazione, Isco è un profilo che potrebbe ancora fare la differenza in qualsiasi squadra ma la vasta concorrenza al Real Madrid l’ha portato ai margini. Come sappiamo, la Juventus come altre squadre ai vertici europei, vorrebbe provare l’assalto al centrocampista ma lui non sembra cambiare idea, il Real Madrid è ancora la priorità per giocarsi le sue chance e convincere l’allenatore. In Spagna però le indiscrezioni parlano di un addio già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: “Se ne va a gennaio”

Dalla Spagna giungono però conferme decisamente opposte, infatti, secondo ‘El Chiringuito Tv’, il giornalista spagnolo Edu Aguirre ha detto che “Isco vuole andarsene a gennaio”.