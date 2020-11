Juventus-Ferencvaros, le probabili formazioni della sfida di UCL

Juventus-Ferencvaros, domani sera i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium contro gli ungheresi. Match valido per la UCL.

Juventus-Ferencvaros, domani sera alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Andrea Pirlo affronterà gli ungheresi nel match di Champions League. Una partita che sarà decisamente alla portata dei bianconeri ma che non dovrà, comunque, essere preso alla leggera. Domani sera alle ore 21.00 la squadra capitanata dal maestro incontrerà, nuovamente, gli ungheresi del Ferencvaros. All’andata, la squadra di Pirlo è riuscita a sovrastare l’avversaria, dominando per tutto il match. Non è da escludere che per la partita di domani Pirlo possa optare anche per del turnover. Come dicevamo poc’anzi per quanto il match sia molto alla portata della Juventus, non è comunque da sottovalutare. Un risultato positivo domani potrebbe garantire seriamente il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Juventus-Ferencváros, le probabili formazioni della sfida di UCL

Il maestro è pronto a riconfermare l’ottima prestazione offerta nel match di Serie A contro il Cagliari, e proprio in casa, si giocherà il gettone per il passaggio del girone e, dunque, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ecco gli undici che scenderanno in campo domani sera: