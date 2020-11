Juventus-Ferencvaros, i convocati: esclusione a sorpresa

La Juventus è ormai pronta per scendere in campo contro il Ferencvaros nella quarta partita della fase a gironi di Champions League.

Formazione praticamente fatta per Andrea Pirlo, che si ritrova con gli uomini contati in difesa viste le contemporanee defezioni di Bonucci, Chiellini e Demiral. Spazio dunque a Danilo come centrale al fianco di De Ligt. In attacco ci sarà Dybala con Ronaldo, mentre a centrocampo solo in extremis sarà risolto il ballottaggio tra Kulusevski e Chiesa.



LEGGI ANCHE –>Il Barcellona perde i pezzi: contro la Juventus mancherà un altro big