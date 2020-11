Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per il mediano

Ci saranno dei movimenti nei prossimi mesi per quanto riguarda il calciomercato della Juventus? Ecco gli ultimi rumors in casa bianconera.

L’obiettivo della Juve è quello di avere una rosa sempre più competitiva sia in Italia che in Europa ed è per questo motivo che senza dubbio la dirigenza avrà già pianificato al meglio le mosse per il futuro. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Locatelli, stella del Sassuolo e della nazionale, cresciuto tantissimo negli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane talento ungherese

Calciomercato Juventus, la Roma punta su Locatelli