Juventus, Capello e l’attacco al nuovo acquisto: “Non ha visione di gioco”

Juventus, ieri sera nel post gara della sfida di Champions che ha visto i bianconeri qualificarsi in casa agli ottavi di finale. Fabio Capello negli studi Sky ha criticato aspramente la partita della Juventus, che nonostante la vittoria, ha giocato, secondo l’opinionista ed ex allenatore, non bene. L’indiziato per eccellenza è stato il centrocampista brasiliano Arthur, che secondo l’ex mister “non ha una visione di gioco”.

Capello subito dopo il fischio finale è insorto negli studi Sky contro la prestazione dei bianconeri in Champions, dicendo: “Bisogna rischiare di più, troppo elementari e con gioco troppo corto. Sono arrivati due volte sul fondo per essere pericolosi e nient’altro. Troppo poco per una squadra che gioca da tempo ad altissimo livello. Questa sera abbiamo visto una Juve mediocre, nella qualità e nelle idee“.

