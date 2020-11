Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi: la Premier lo chiama

L’avventura di Bernardeschi in bianconero potrebbe essere ai titoli di coda: Arsenal e Tottenham pronti a contendersi l’italiano

Calciomercato Juventus/ Sebbene nelle ultime apparizioni stagionali con la maglia della Juventus, Federico Bernardeschi sia apparso in crescita, l’avventura dell’ex esterno della Fiorentina in quel di Torino potrebbe terminare molto presto. Secondo quanto riportato da tuttojuve 24, infatti, il procuratore dell’italiano, Mino Raiola, sta cercando di tessere la tela in vista di una possibile cessione del suo assistito già nella sessione invernale di gennaio. Del resto, il calciatore non è di certo considerato incedibile dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che già in estate ha cercato in tutti i modi di liberarsi del suo ingaggio da 4 milioni annui.

Paratici lo ha proposto al Napoli nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare Milik in bianconero, anche se poi l’operazione non si è conclusa, con i piemontesi che hanno deciso di virare prima su Dzeko e poi di chiudere l’operazione relativa ad Alvaro Morata. Contro il Cagliari, Bernardeschi è andato in più di una circostanza vicina al goal, trovando anche la marcatura, poi annullata per fuorigioco di Morata. Con il Ferencvaros, Berna ha confermato parzialmente i segnali di crescita, colpendo una clamorosa traversa.