Addio Maradona, Del Piero ricorda l’argentino sul suo profilo Twitter

Le parole dell’ex capitano bianconero esprimono il dolore per la morte di Diego Armando Maradona

Maradona Juventus Del Piero/ La morte di Diego Armando Maradona ha letteralmente devastato il mondo del calcio. Il Pibe de Oro, infatti, che già da alcune settimane stava lottando contro un tumore al cervello per il quale si era reso necessario un intervento chirurgico, si è spento nella sua casa di Buenos Aires. La notizia della scomparsa dell’ex calciatore del Napoli è diventata subito di dominio e in pubblico, e in tanti, calciatori e non, hanno commentato quanto accaduto.

Tra questi, ha tenuto ad esprimere il proprio cordoglio anche Alessandro Del Piero. Ecco il messaggio dell’ex capitano della Juventus affidato al suo profilo Twitter. “Se stessi ad un matrimonio con un vestito bianco ed arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci- Diego Armando Maradona. Buon viaggio Diego, Rip.