Isco alla Juventus, calciomercato: l’affare con l’Inter non è decollato

Calciomercato Juventus, la trattativa tra l’Inter e il Real non decolla: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe stato boccato lo scambio con Eriksen

Calciomercato Juventus Inter Isco/ Uno dei pupilli dei vertici dirigenziali della Juventus risponde al nome di Isco. Il forte centrocampista del Real Madrid, infatti, in rotta di collisione con il club spagnolo, è stato individuato come la pedina giusta da consegnare ad Andrea Pirlo. Già ai tempi di Max Allegri, del resto, il calciatore ex Malaga venne corteggiato a lungo, sebbene la fatidica fumata bianca non sia mai arrivata. Zidane, però, in questo scorcio di stagione, molte volte ha preferito relegarlo in panchina, complice una condizione fisica ancora piuttosto approssimativa.

Ecco perché sono molti i club che hanno bussato alla porta di Florentino Perez, che però, è stato categorico: Isco non lascerà la capitale spagnola a meno che un club non entri nell’ordine di idee di sborsare 50 milioni di euro. Una cifra che ha spaventato i bianconeri e le altre pretendenti: una su tutte, l’Inter, che puntava ad inserire Christian Eriksen nell’affare.