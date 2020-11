Juventus, Sarri non risolve il suo contratto con i bianconeri. L’allenatore toscano lascerà i bianconeri solo quando troverà un top club

Juventus, Maurizio Sarri non lascia ancora i bianconeri. Il tecnico toscano non risolve il suo contratto che lo lega ancora alla Vecchia Signora. Il motivo? Maurizio Sarri sta ancora aspettando un top club con cui ripartire e fino a quando non arriverà un’offerta concreta il toscano continuerà a percepire i soldi previsti per il contratto che ha scadenza fino alla fine di quest’anno. Lo riporta anche il ‘Corriere di Torino‘ che annuncia: Maurizio Sarri non ha intenzione di risolvere il suo contratto con la Juve, almeno non nell’immediato. Il tecnico avrebbe già rifiutato la Fiorentina perché starebbe aspettando un club di prima fascia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Marotta vuole l’attaccante bianconero: c’è l’offerta

Juventus, Sarri e la situazione contratto: c’è un problema

La società bianconera dovrà continuare a pagare lo stipendio al tecnico toscano, fino alla scadenza effettiva del suo contratto, ma non solo. Maurizio Sarri potrebbe incassare anche 6 milioni di euro di bonus se la Juventus dovesse vincere trofei con Andrea Pirlo allenatore. Un paradosso per cui l’allenatore esonerato avrebbe dei bonus previsti in caso di vittorie di trofei.