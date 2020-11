Juventus, Bernardeschi: “Vogliamo vincere tutte le partite, su Pirlo..”

Le parole di Bernardeschi a Jtv: l’ex esterno della Fiorentina ha fatto il punto della situazione in casa bianconera

Juventus Bernardeschi/ Non è stato un inizio di stagione facile per Federico Bernardeschi, che sta cercando però di trovare una propria dimensione all’interno dello scacchiere tattico delineato da Andrea Pirlo. L’ex esterno della Fiorentina nelle ultime due apparizioni stagionali contro Ferencvaros e Cagliari ha lanciato segnali incoraggianti, anche se sono oggettivamente ancora troppo pochi per dire che il calciatore possa ritagliarsi un ruolo importante da qui fino al termine della stagione.

Ai microfoni di Jtv, il calciatore azzurro ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, toccando, fra i vari argomenti, anche la recente perdita di Diego Armando Maradona: “Diego ha fatto la storia del calcio, un idolo per tutti noi. Mi dispiace tanto per la sua morte, aveva una personalità incredibile e dobbiamo soltanto essergli grato per quanto ha fatto. Per quanto riguarda il mio rapporto con Pirlo, posso dire che è un legame basato sulla sincerità e sulla trasparenza: ci diciamo le cose in faccia, e questo alla lunga incide positivamente.”