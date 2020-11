Calciomercato Juventus, Haaland potrebbe diventare un obiettivo concreto dei bianconeri, qualora CR7 dicesse addio già la prossima stagione

Calciomercato Juventus, Haaland potrebbe diventare un obiettivo di mercato per i bianconeri solo in caso di addio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante classe 2000 ha già statistiche mostruose, un talento purissimo che l’ha già consolidato, ovviamente, fra i più importanti goleador a livello mondiale. Un futuro roseo che lo vedrà presto approdare in una big, nonostante il giocatore e il padre smentiscano l’interessa di altre società volenterosi di continuare al Borussia Dortmund. Ma è ovvio pensare che Haaland, visto il suo incredibile talento realizzativo, presto vestirà una nuova maglia, magari già nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>>Dybala all’Inter, Calciomercato: i motivi che lo spingerebbero alla firma

Haaland alla Juventus? Calciomercato: solo in caso di addio dell’attaccante

Erling Braut Haaland è uno degli attaccanti più profilici d’Europa. Se lo gode il Borussia Dortmund, ma la Juve monitora la situazione. Soprattutto se dovesse andare via Cristiano Ronaldo. Il giovane attaccante diventerebbe automaticamente l’obiettivo numero uno in questa eventualità. Il fuoriclasse portoghese continua ad essere decisivo, con la Juventus e la sua nazionale portoghese, il suo valore tecnico e commerciale resta altissimo. Non è un caso che, non appena si sono scatenate le voci su un possibile addio anticipato ai bianconeri ad un anno dalla scadenza del contratto (fissata per il 30 giugno 2022), tutti i più grandi club europei sono stati accostati al calciatore. In primis il Psg che sembra quella che fa sul serio, così come il Real Madrid e il possibile ritorno, ma poi smentito dallo stesso Florentino Perez. Indiscrezioni che se divenissero realtà concrete avrebbero già un degno successore in maglia bianconera.