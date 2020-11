Dembele alla Juventus, calciomercato: nuova pretendente per il francese

Calciomercato Juventus, non sarà facile per i bianconeri mettere le mani su Ousmane Dembele, entrato nel mirino del Manchester United

Dembele Juventus Calciomercato/ Non sarà facile per la Juventus mettere le mani su Ousmane Dembele. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, infatti, che riprende una notizia apparsa sui quotidiani d’Oltremanica odierni, sul giovane attaccante francese sarebbe forte l’interessamento del Manchester United, disposto a fare follie pur di portare il transalpino ai Red Devils. Va detto che, però, dopo un inizio di stagione piuttosto travagliato, Dembele ha ricucito con l’ambiente blaugrana: Ronald Koeman, pur estromettendolo dalle gare ufficiali del primo scorcio di stagione, ora gli sta concedendo molte possibilità, complice anche l’infortunio di Ansu Fati.

Leggi anche–>Dybala all’Inter, calciomercato: i motivi che lo spingerebbero alla firma

E proprio contro la Juventus Dembele ha messo a segno una rete pesantissima nell’economia del girone. I bianconeri hanno effettuato qualche sondaggio a scopo informativo nell’ambito dell’operazione legata allo scambio Pjanic-Arthur, anche se non c’è nulla di concreto al momento, complice la richiesta di 80 milioni di euro da parte del club blaugrana.

Calciomercato Juventus, lo United beffa i bianconeri per Paratici?

Tale cifra è sembrata ai più una provocazione, fermo restando che il contratto del calciatore è in scadenza nel 2022 e non sono stati fatti passi in avanti per un rinnovo. Di questa situazione potrebbe approfittare proprio lo United, che sta sondando il terreno, per piazzare il colpo al momento propizio, quando verosimilmente le richieste del club iberico si ridurranno in maniera drastica, per evitare di perdere il calciatore a parametro zero.

Leggi anche–>Pirlo, la Juve rischia a Benevento: “Ho convocato un calciatore che..”