Juventus, Pirlo ha deciso: la prossima sfida di campionato partirà con Bonucci titolare a cui, però, risparmierà il match di Champions

Juventus, Bonucci titolare nella trasferta di Benevento. Domani alle ore 18.00 i bianconeri affronteranno la squadra neopromossa di Pippo Inzaghi allo stadio comunale Ciro Vigorito. Per l’occasione Pirlo si appresta a recuperare Leonardo Bonucci che, infortunatosi precedentemente in Nazionale, tornerà a disposizione negli 11 titolari e giocherà al fianco di De Ligt nell’ormai consuetudinario 4-4-2. Il difensore sforzerà la sua partecipazione visto che l’emergenza infortunati si fa sentire e non ci sono centrali a disposizione, dopo per altro, gli infortuni sia di Chiellini che Demiral.

Juventus, titolare in campionato ma non in Champions: Pirlo ha deciso

Bonucci ritorna titolare in campionato ma verrà poi successivamente risparmiato nella gara di Champions League. La Juventus dovrà chiedere un sacrifico a Bonucci vista l’emergenza difensori che ha visto infortunarsi gli altri due centrali a disposizione: Chiellini e Demiral. Con gli ungheresi del Ferencvaros, le difficoltà in difesa ci sono state, spesso la squadra non è riuscita a rimanere compatta e ci sono state ripartenze pericolose con occasioni importanti in un reparto che non era sicuramente affiatato come dovrebbe. Insomma, per la sfida di Benevento dove la formazione di Inzaghi sicuramente cercherà di fare l’impresa contro l’ex compagno di squadra ai tempi del Milan ora tecnico della Juventus. Per l’occasione Pirlo punta ad avere Bonucci titolare al fianco di De Ligt e Danilo, oltre Cuadrado, che ormai è diventato un punto fermo della difesa bianconera.