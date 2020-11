Calciomercato Juventus, due big del Real Madrid pronti all’addio in casa blancos. Isco e Marcelo potrebbero diventare occasioni importanti

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici fiuta l’affare in Spagna. Al Real Madrid si pensa già a rifondare. Molti big potrebbero partire già nel mercato invernale e altri potrebbero rimanere con adeguamento del contratto. Ad esempio Lucas Vasquez sembra ancora convincere Zidane, per rinnovarlo il Real penserebbe, però, all’addio di due importanti tasselli della rosa titolare. Stiamo parlando di Marcelo, il terzino brasiliano è ormai pronto a salutare, così come Isco che è, invece, proprio fuori dal progetto tecnico di Zizou. Entrambe le occasioni sono perseguibili già nel mercato di gennaio. Normale pensare che Fabio Paratici e la dirigenza bianconera stiano fiutando l’affare, tenendo in considerazione che le richieste non saranno certo economiche.

Calciomercato Juventus, due big dicono addio: bianconeri fiutano l’affare

Come viene sottolineato anche da ‘Don Diario’ ci sarebbero però delle condizioni economiche da soddisfare per poter arrivare al rinnovo di contratto di Vazquez, uscendo così da una situazione di stand-by. Il portale iberico evidenzia come Isco e Marcelo sono la chiave.