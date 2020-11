Calciomercato Juventus, torna nel mirino l’asso francese: ecco perché

Il calciomercato in casa Juventus è di fatto sempre aperto, con la dirigenza sempre pronta a cogliere l’attimo giusto per rinforzare la rosa.

Uno dei tanti nomi che sono stati accostati negli ultimi mesi alla squadra di Pirlo è quella di Aouar, centrocampista dai piedi buoni del Lione. Il club francese non ha voluto fare sconti a nessuno, tant’è che nonostante il pressing dell’Arsenal alla fine il giocatore è rimasto in Ligue1. Tuttavia le ultime voci sembrano poter alimentare di nuovo la possibilità che il talento della squadra di Garcia possa cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Aouar in rotta con il Lione?

Come riporta Tuttosport, sembra potersi aprire uno spiraglio per una eventuale offerta dei bianconeri nei confronti del calciatore francese. Perchè, come ha raccontato l’Equipe, Aouar sarebbe in rotta con il suo attuale club, il Lione. Il calciatore avrebbe infatti rifiutato di svolgere una seduta d’allenamento al termine del match vinto domenica scorsa in casa dell’Angers. In quella occasione il centrocampista è rimasto in panchina per tutto il corso dell’incontro e non avrebbe preso bene la sua esclusione. Tornano così ad alimentarsi le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza dal Lione nei prossimi mesi. Psg, Real, Arsenal e Juventus insomma ora sono di nuovo alla finestra.

