Juventus, Danilo lancia il monito: “Non riusciamo a rimanere organizzati”

La Juventus non è andata oltre il pareggio sul campo del Benevento nell’anticipo disputato ieri pomeriggio.

Un risultato che sicuramente non va giù ai bianconeri, che speravano in un successo per fare un balzo in avanti in classifica. E invece il Benevento dell’ex Pippo Inzaghi è riuscito a mettergli i bastoni tra le ruote. Logica la delusione in casa Juve per questo pareggio. E’ vero che l’imbattibilità è stata mantenuta, ma non si può non sottolineare come si stiano perdendo per strada durante questa prima parte della stagione dei punti preziosi nella corsa allo scudetto.

