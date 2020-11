La Juventus di Pirlo ieri ha pareggiato contro il Benevento, un’altra occasione sprecata per spiccare il volo nella classifica di serie A.

Cosa sta mancando alla squadra bianconera? Sicuramente ancora un po’ di rodaggio a livello tattico ma probabilmente anche un po’ di carisma in più in alcuni elementi. Specie in assenza di leader come Bonucci, Chiellini e Ronaldo. E poi serve un Dybala decisamente più in forma. Ma anche per questo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo nel mirino della critica c’è l’allenatore Andrea Pirlo.

