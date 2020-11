Calciomercato Juventus, Pirlo rivaluta l’inserimento di Khedira nella rosa. Il rinforzo in mediana potrebbe dunque essere il tedesco

Calciomercato Juventus, i bianconeri capitanati da Andrea Pirlo stanno soffrendo in campionato. Una squadra che accusa profondamente l’assenza del proprio fenomeno offensivo Cristiano Ronaldo. Non appena il portoghese manca, i bianconeri subiscono e collezionano risultati decisamente non positivi. Un guaio per la squadra del maestro già accusata di essere troppo ronaldocentrica. C’è bisogno di rinforzi e di leader in ogni settore del campo, quello che in questo momento sta soffrendo più degli altri è la mediana. Sono molti i nomi sondati per il futuro, tanto che in chiave mercato si sta cercando un profilo che possa dare quel contributo in più e anche una solidità maggiore. Ma se il famoso acquisto fosse, in realtà, un usato sicuro già presente in rosa? Ecco perché Pirlo sta rivalutando l’inserimento del centrocampista tedesco Sami Khedira.

Calciomercato Juventus, rinforzo in mediana già in casa: si valuta il ritorno

Se dobbiamo guardare i talenti e la personalità con cui gestiscono le gare, dopo Cristiano Ronaldo, Sami Khedira continua a rimanere il leader indiscusso e quello con il palmares più ricco. Sami ha vinto tutto nella propria storia da calciatore: dal mondiale, alla Champions fino a più campionati. Un giocatore che in passato ha fatto, decisamente, la differenza. Ora è fuori dal progetto tecnico visti i diversi infortuni riscontrati negli ultimi anni, ma ciononostante il tedesco sembra voglia rispettare il suo contratto, con scadenza a giugno. Dunque per gennaio il centrocampista sarà ancora presente nella rosa di Pirlo. Ecco che, il maestro, sta rivalutando l’inserimento nella rosa degli 11 anche del leader di centrocampo.