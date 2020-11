Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo con l’ausilio di Mendes spingerebbero per l’arrivo di Ruben Neves in bianconero.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo insieme all’ausilio dell’agente Jorge Mendes potrebbero essere decisivi per l’arrivo di Ruben Neves alla Juventus. Il connazionale di CR7 è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera. Un colpo in canna che potrebbe costare intorno ai 50 milioni di euro. A riportare l’indiscrezioni ci pensa, come sempre, ‘Don Balon’, che dalla Spagna annuncia la trattativa per portare il portoghese del Wolverhampton in bianconero.

Cristiano Ronaldo resta imprescindibile per la squadra di Pirlo, già abbiamo visto come la sua assenza abbia pensato contro il Benevento. La squadra bianconera non può fare a meno del suo fuoriclasse, che conserva anche una certa influenza nelle scelte di mercato della società di Andrea Agnelli.

