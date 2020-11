Calciomercato Juventus, un ex serie A per rinforzare la difesa

Come riporta Calciomercato.com infatti la società bianconera starebbe già pensando al mercato della prossima sessione estiva e avrebbe già individuato un rinforzo d’esperienza per la sua difesa. Un reparto che bisognerà puntellare anche per questioni “anagrafiche”, visto che Chiellini e Bonucci non sono giovanissimi. L’obiettivo sarebbe Stefan Savic, difensore centrale classe 1991 che oggi gioca con l’Atletico Madrid ma che vanta un passato in serie A con la maglia della Fiorentina. Il suo contratto scade nel 2022 e la Juve sarebbe pronta a fare un’offerta per riportarlo in Italia.

