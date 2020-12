Calciomercato Juventus, serve un rinforzo in difesa a gennaio

Il calciomercato della Juventus vedrà probabilmente i bianconeri impegnati a cercare dei rinforzi nella prossima sessione di gennaio.

Gli impegni da affrontare per la squadra di Andrea Pirlo sono molti, in Italia e in Europa, e in questa stagione così compressa è molto facile che l’infermeria si riempi. Ed è soprattutto un reparto che finora ha accusato qualche assenza di troppo.

Calciomercato Juventus, le opzioni per gennaio

Come sottolinea il portale Calciomercato.it la Juve probabilmente a gennaio dovrà puntellare il suo reparto arretrato, proprio in virtù degli acciacchi di Chiellini e degli altri elementi che spesso hanno ridotto le opzioni di scelta di mister Pirlo. Il club bianconero potrebbe puntare su Alaba, anche se il giocatore preferirebbe trasferirsi nella Liga, ma le opzioni più calde riguardano possibili elementi che conoscono bene la serie A. Uno di questi è Papasthatoupoulos dell’Arsenal, ma un nome importante è anche quello di Milenkovic della Fiorentina. Il suo prezzo si aggira però attorno ai 40 milioni di euro. Non si esclude infine che possa rientrare Rugani dal prestito al Rennes, anche se attualmente è ai box per infortunio