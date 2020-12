Calciomercato Juventus, bianconeri alla caccia di un vice bomber. La squadra bianconera vuole un nuovo attaccante per il mercato di gennaio!

Calciomercato Juventus, bianconeri alla caccia di un nuovo attaccante da regalare a Pirlo. Come sappiamo la compagine bianconera sta avendo diverse difficoltà in attacco, con Dybala che non sembra ancora essersi trovato causa ripresa lenta dall’infortunio, quest’anno, le alternative in attacco sono davvero troppo poche. E qualora, appunto, dovesse non essere disponibile uno degli attaccanti titolari, i bianconeri si troverebbero in emergenza. Proprio per questo motivo Paratici vuole correre ai ripari e regalare un nuovo bomber da regalare alla rosa bianconera. Sono molti i nomi, ma per ora, solo 4 profili sembrano dare le certezze:

Calciomercato Juventus, quattro nomi per il vice Morata: arriva a gennaio

Profili europei e con ottimo palmares, che possano quindi garantire quella differenza anche in Champions League, fra questi, nonostante non più la giovanissima età, il migliore è senza ombra di dubbio Olivier Giroud. Già nella sessione estiva il francese fu accostato alla maglia bianconera ma che poi ha deciso di virare su Morata. Il francese è chiuso al Chelsea e dall’Inghilterra danno in contatto anche con i bianconeri, dopo essere stato in passato avvicinato all’Inter come vice Lukaku. Il francese non è però l’unica ipotesi estera, infatti altre opportunità potrebbero arrivare da campionati esterni come il connazionale Kevin Gameiro che non sta vivendo un grande inizio di stagione a Valencia ed ha il contratto in scadenza 2021.