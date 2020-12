Calciomercato Juventus, per uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri potrebbe già essere deciso questo mese.

Calciomercato Juventus, Calhanoglu continua ad essere un nome molto interessante per la Juventus, sia da un punto di vista economico che tecnico-tattico. In tal senso i bianconeri vorrebbero poter sfruttare l’occasione e prendere un giocatore di livello ad un prezzo accessibile, il turco va in scadenza con il Milan a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare il contratto con i rossoneri. Al vaglio quindi c’è la clamorosa ipotesi di un affondo da parte della dirigenza bianconera già in questa sessione, ormai prossima, di mercato. Sembra che il mese decisivo potrebbe essere il seguente di dicembre.

Calciomercato Juventus, Calhanoglu: si decide a dicembre

La Juventus sempre più decisa su Calhanoglu. Sembra infatti che l’ipotesi del cosiddetto rinnovo con il Milan si allontani sempre di più, nella dirigenza rossonera c’è silenzio su Hakan Calhanoglu. Gordon Stipic, il suo rappresentante, è rientrato in Europa dopo un viaggio in Sud America: si parla di metà dicembre come possibile data di un appuntamento con Maldini e Massara. Il giocatore intende dare la priorità al suo attuale club, ma le distanze al momento appaiono eccessive. I segnali di fumo sono sempre scuri, per non dire neri.