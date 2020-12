Calciomercato Juventus, Pirlo non sembra aver convinto del tutto l’ambiente, all’orizzonte c’è un nuovo nome per la panchina bianconera

Calciomercato Juventus, dopo l’ennesimo pareggio contro il Benevento, Pirlo non sembra aver convinto del tutto l’ambiente bianconero sulla sua permanenza come allenatore. I troppi pareggi così come i risultati negativi contro squadre più che abbordabile, stanno facendo riflettere nell’ambiente tanto che ci sono già rumor su un possibile cambio futuro. Il nome che tutti fanno è quello del ct della nazionale Roberto Mancini. Il Mancio è legato agli azzurri fino al 2022 ma potrebbe verificarsi all’orizzonte un incredibile cambio di panchine.

Mancini alla Juventus, calciomercato: deciso il sostituto di Andrea Pirlo

Come riportato da ‘calciomercatonews.com‘, la Juventus sarebbe in procinto di valutare il nome di Roberto Mancini come sostituto di Andrea Pirlo. Il CT della Nazionale, attualmente sotto contratto con la FIGC, rimarrà legato agli Azzurri sino al 2022. In qualità di Commissario Tecnico, Mancini ha un ingaggio pari a 2 milioni di euro l’anno, una cifra di poco superiore allo stipendio che attualmente percepisce Pirlo, di 1.8 milioni di euro, cifra non trascurabile per un esordiente. Alla luce dei dati riportati, i problemi economici, per la Juventus, non sussisterebbero e quindi l’operazione potrebbe avviarsi. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal doppio impegno tra club e Nazionale, che costringerebbe Mancini a un super lavoro, ma casi storici di di un doppio impiego si sono già verificati in passato.