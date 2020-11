Calciomercato Juventus, Paratici può essere beffato dalla Roma per un nome caldo

La Juventus insegue Locatelli del Sassuolo, ma la Roma vuole piazzare subito un’offerta a cui gli emiliani non potrebbero opporsi.

Il pareggio della Juventus sul campo del Benevento ha dato il la ai grandi malumori che animano la piazza bianconera ormai dall’eliminazione dell’aprile 2019 targata Allegri. E’ da quel quarto di finale di Champions League, infatti, che non si intravede alcun barlume di futuro roseo per la Vecchia Signora. I fan del club più titolato d’Italia avvertono sulla propria pelle l’inadeguatezza di una rosa ben lontana da quella degli standard a cui nei due lustri precedenti erano stati abituati. E’ inevitabile che l’appeal sia ai minimi storici e nel mirino della critica è finito principalmente il centrocampo. Uno dei rinforzi ritenuti necessari è un regista e l’identikit è quello di Locatelli del Sassuolo. E’ notizia di oggi, però, che è spuntata una pretendente.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Dybala è l’ombra di se stesso: Joya, dove sei?

Locatelli, la Roma pronta al colpaccio

La Juventus potrebbe presto dover fare i conti con le rivali per Manuel Locatelli. E’ quanto afferma Leggo che spiega come il centrocampista del Sassuolo sia entrato nel mirino della Roma, pronta a cedere Diawara. Sarà, quindi, sfida tra bianconeri e giallorossi all’orizzonte. Il duello sembra molto strano, perché la Vecchia Signora era abituata a testa a testa con club del calibro di Bayern Monaco e Barcellona. Il fatto che ormai abbia concorrenza interna, non più dai top europei, la dice lunga su come si sia ridimensionato il progetto.