Calciomercato Juventus, bianconeri in forte pressing sul classe ’98 del Sassuolo Manuel Locatelli, ecco la decisione del giocatore:

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli sembra essere -ancora- il più desiderato dal tecnico Andrea Pirlo. Il centrocampista italiano, ancora giovanissimo, Locatelli è un 1998, è il regista perfetto per le idee tattiche del maestro. Attualmente in cima alla lista delle preferenze e obiettivo concreto della Juventus. Manuel avrebbe l’ennesima opportunità per fare il salto, com’era già successo al Milan. Ma sembra che il forte legame insieme alle prestazioni offerte dal Sassuolo in questa stagione, abbiano convinto il calciatore a rimanere almeno fino alla fine della stagione. Proprio per fedeltà al mister De Zerbi, Locatelli vuole rimanere al Sassuolo e non è intenzionato a lasciarlo già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, sogno infranto? Il giocatore ha deciso

Manuel Locatelli è, attualmente, l’obiettivo numero del mercato bianconero. Un profilo che dal punto di vista tecnico tattico continua ad essere il preferito di Pirlo. Durante il corso della stagione abbiamo visto come i nuovi innesti, per lo più giovani, si siano inseriti perfettamente nelle dinamiche della rosa bianconera. Tanti giovani che insieme ai leader di sempre, stanno facendo la differenza. Ma il ruolo del regista è un mestiere assai difficile, lo sa bene Pirlo che viene ancora oggi ricordato come fra i migliori interpreti di quel ruolo. Arthur ci sta provando ma l’adattamento non è semplice. Pertanto i bianconeri avrebbero bisogno di un interprete naturale, qualcuno che sia in grado di essere ufficialmente il nuovo regista bianconero. Su tutti, Locatelli, sembra avere le qualità idonee, ma c’è un piccolo problema. Il giocatore non sarebbe intenzionato ad andarsene già nel mercato di gennaio. Locatelli è un classe 1998, ancora molto giovane.