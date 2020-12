Juventus, Rabiot carico per il derby: ecco le sue parole a Sky

Le parole del centrocampista francese ai microfoni di Sky

Juventus Rabiot Sky/ In questo inizio di stagione monopolizzato più da incognite che da certezze, Adrien Rabiot sta confermando i progressi evidenziati nel finale dello scorso anno. Sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale, infatti, l’ex calciatore del Paris Saint Germain sembra assolutamente ritrovato, e le buone prove offerte in campionato lo testimoniano in maniera abbastanza inequivocabile. In un reparto che è cambiato molto, con le partenze di Pjanic e Matuidi e il “castigo” inflitto a Khedira, il francese rappresenta un buon collante tra “vecchio” e nuovo, e Pirlo non ha mancato di elogiarlo in più di una conferenza stampa.

Leggi anche–>De Ligt al Barcellona, calciomercato Juventus: Raiola ha già deciso tutto

In occasione della gara contro la Dinamo Kiev non ha giocato, ma Rabiot è carico in vista della gara di domenica contro il derby, che potrebbe fungere da vero e proprio spartiacque per la stagione bianconera, alla luce degli ultimi risultati piuttosto deludenti ottenuti in campionato. Una gara che Cristiano Ronaldo e compagni non possono permettersi di sbagliare, per non perdere troppo terreno dal Milan capolista.