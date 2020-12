Ramos alla Juventus, calciomercato: rottura con il Real, firma a un passo

Sergio Ramos sembra essere sempre più lontano dal Real Madrid: il difensore non rinnova con gli spagnoli

Calciomercato Juventus Ramos/ Manca ancora molto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma molti club stanno portando avanti i discorsi per quanto concerne le future operazioni a parametro zero. In questo senso, uno dei club più attivi sembra essere proprio la Juventus, che non è nuova a questo tipo di operazioni, dal momento che ha costruito gran parte dei suoi successi prendendo giocatori in scadenza di contratto: uno su tutti…l’attuale allenatore!

Leggi anche–>De Ligt al Barcellona, calciomercato: Raiola ha già deciso tutto

Nelle ultime settimane, il nome di Sergio Ramos è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri, dal momento che l’attuale capitano del Real Madrid non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con i Blancos. Florentino Perez, in più di una circostanza, ha manifestato la sua intenzione di soddisfare le richieste economiche del centrale, anche se, al momento, la fatidica fumata bianca non è ancora arrivata.