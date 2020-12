Juventus, Cassano e le critiche su Dybala: “Vi dico chi è più forte…”

Juventus, Cassano ha criticato il numero 10 bianconero, Paulo Dybala. ‘FantAntonio’ con molta schiettezza ha dato un opinione sull’attaccante

Juventus, ‘FantAntonio’ non ha mai mezzi termini quando parla di altri giocatori, e proprio sull’attaccante bianconero Paulo Dybala ha voluto esprimere il suo personale punto di vista. Sappiamo come il numero 10 della Juventus, nel corso di questa stagione, non riesce ancora ad esprimersi al meglio, offrendo una serie di prestazioni agrodolci e certamente non in linea con ciò a cui ci aveva abituato nella stagione precedente, nel frattempo, come abbiamo detto, piovono le critiche, a volte anche feroci. Come nel caso di Antonio Cassano che, ospite della ‘BoboTV’ sul canale Twitch di Christian Vieri, non le ha mandate certo a dire, ecco le parole dell’ex calciatore nei confronti di Dybala: “Come mai da quando è alla Juve Dybala non è un titolare fisso? Non lo era con Allegri e Sarri, ora non lo è nemmeno con Pirlo. Magari è un fenomeno e mi sto sbagliando io, ma non mi sembra un campione come tutti dicono. E ho l’impressione abbia sempre problemi con i suoi allenatori. Se parliamo di gol segnati, allora prendo Immobile. Qual è un giocatore più forte di Dybala? Josip Ilicic“.

