Calciomercato Juventus, un noto obiettivo di mercato bianconero potrebbe diventare il nuovo acquisto dell’Inter, stiamo parlando di De Paul.

Calciomercato Juventus, bianconeri beffati a centrocampo. Come sappiamo fra i tanti obiettivi di mercato, da mesi è seguito dalla dirigenza bianconera, il nome di Rodrigo De Paul. il centrocampista argentino dell’Udinese piace molto in casa bianconera e già da mesi il direttore sportivo Fabio Paratici lo sta seguendo. Negli scorsi giorni si parlava appunto di un assalto da parte della Vecchia Signora già nel mercato di gennaio, per convincere l’Udinese a cedere il proprio pupillo. Ma sembra invece che De Paul possa andare all’Inter come sostituto di Eriksen, tutti i dettagli:

LEGGI ANCHE>>>Juventus, cessione eccellente al Milan. Pronto un addio in mediana

Calciomercato Juventus, bianconeri beffati a centrocampo: c’è una novità

L’Inter vorrebbe infatti anticipare la compagine bianconera battendola sul tempo garantendosi le prestazioni sportive di De Paul. Ma come sappiamo la dirigenza bianconera e il patron Pozzo non sono disposti a fare sconti e la cifra rimane la stessa: per De Paul ci vorranno almeno 35 milioni d euro. Già la scorsa estate furono rispedite al mittente le richieste di Zenit e Leeds, ma in questo momento De Paul punta al salto in una grande squadra dopo l’ottimo rendimento di questo inizio di stagione.