Juventus, espulso dopo il gol di Bonucci: sarà squalificato

La Juventus è riuscita a far suo il derby della Mole al termine di una partita rocambolesca con il gol di Bonucci proprio allo scadere.

Piegare il Torino non è stato affatto semplice, ma se sul piano del gioco si può trovare qualche pecca, non si può fare altrettanto parlando di determinazione e voglia di vincere. Qualità che i ragazzi di Pirlo hanno dimostrato di avere. E questa volta sono stati premiati con una rimonta vincente. McKennie ha dato la scossa con la zuccata del pareggio, poi capitan Bonucci si è fatto trovare pronto all’appuntamento e ha regalato i tre punti, oltre ad una gioia davvero immensa.

Juventus, Pinsoglio sarà squalificato

Come sottolinea Tuttosport, l’arbitro Orsato ha sventolato un cartellino rosso subito dopo l’esultanza del gol vittoria di Bonucci allo scadere. Il calciatore espulso è stato il portiere Pinsoglio, anche se non si sono capite bene le motivazioni. Occorrerà attendere il referto del direttore di gara per capirlo. Anche se finora non ha mai giocato nemmeno un minuto in questa stagione, sarà comunque una assenza importante. Nelle ultime partite infatti, complice l’assenza di Buffon, aveva vestito i panni del “secondo”.

