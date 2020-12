Juventus, la posizione di Kulusevski diventa un rebus

La Juventus viaggia ora con la testa al prossimo impegno, la sfida che la vedrà impegnata martedì sera in Champions League con il Barcellona.

Un match che vale il primo posto nel girone. La Juve è già qualificata, ma vuole andare a vincere sul campo dei blaugrana di Messi, in affanno, anche per mandare un messaggio a tutte le altre big della competizione. Nella partita del Camp Nou rischiano di non essere tra i titolari Dybala (visto che torna Morata in attacco) e anche Kulusevski, la cui posizione in campo sta diventando un rebus e rischia di condizionarne il rendimento.

