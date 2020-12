Milik alla Juventus, calciomercato: l’Atletico Madrid beffa tutti?

Calciomercato Juventus, Arkadiusz Milik è entrato nel mirino dell’Atletico Madrid, che potrebbe trovare l’accordo con il Napoli già nel mercato di gennaio

Calciomercato Juventus Milik/ Il suo trasferimento alla Juventus sembrava a un passo dal realizzarsi, soprattutto quando alla guida della panchina bianconera c’era Maurizio Sarri, da sempre suo grande estimatore. Ma alla fine Arkadiusz Milik è rimasto al Napoli, anche perché l’affare che avrebbe dovuto portare l’attaccante polacco alla Roma, nell’ambito della trattativa Dzeko-Juve, è saltato quando mancavano pochissimi dettagli da limare. Estromesso dalla prima squadra, Milik non è mai stato convocato da Gennaro Gattuso, e sta vivendo questi ultimi mesi della sue esperienza napoletana da vero e proprio separato in casa.

Leggi anche–>Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: c’è da battere Psg e Real Madrid

Corteggiato ancora dalla Juventus e dall’Inter, il futuro del centravanti potrebbe essere in Spagna. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, nelle ultime settimane l’Atletico Madrid avrebbe effettuato alcuni sondaggi con l’agente del calciatore, per capire la disponibilità del suo assistito a trasferirsi nella Liga. Il Cholo Simeone stravede per i mezzi tecnici del calciatore, che rappresenta un vero e proprio attaccante moderno, forte di testa e bravo con la palla tra i piedi.